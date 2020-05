Slovenski startup leta je Instatext

Maribor, 22. maja - Zmagovalec letošnjega izbora za slovenski startup leta je podjetje Instatext, ki stoji za istoimensko spletno platformo za izboljšave besedil na podlagi umetne inteligence. V finale so se uvrstila še podjetja Evegreen, Influee, Grid instruments in Mouzen, so sporočili organizatorji izbora.