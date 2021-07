Digitalna orodja v času pandemije reševala mala in srednje velika podjetja

Ljubljana, 8. julija - Informacijska tehnologija in digitalna orodja so v času pandemije postala rešilno sredstvo za mala in srednje velika podjetja, saj je njihova uporaba v zadnjem letu dobila zagon brez primere ter rušila stare poslovne navade in ustvarjala bolj produktivne prakse, so ugotavljali na okrogli mizi Združenja za informatiko in telekomunikacije.