Na Jesenicah s prizadevanji za povečanje športne aktivnosti mladih

Jesenice, 17. avgusta - V jeseniški občini so aktivno pristopili k reševanju problematike zmanjšanja telesne aktivnosti mladih, ki je posledica epidemioloških ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19. Občina je s ponedeljkovim sestankom z ravnatelji šol in predstavniki športnih društev začela z aktivnostmi, da bi čim več mladih usmerila v šport in rekreacijo.