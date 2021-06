Ministrica Kustečeva: Telesna aktivnost je osnovna komponenta zdravega življenjskega sloga

Ljubljana, 9. junija - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na panelu Evropskega foruma športa poudarila, da je telesna aktivnost osnovna komponenta zdravega življenjskega sloga posameznika in družbe, zato jo je treba spodbujati na vsakem koraku, so v sporočilu za javnost zapisali v njenem ministrstvu.