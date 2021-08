Elektro Maribor z novima nadzornikoma

Maribor, 16. avgusta - Delničarji Elektra Maribor so na današnji seji skupščine družbe odpoklicali tri člane nadzornega sveta. Na njihovo mesto so za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom 1. septembra imenovali Jožeta Hebarja in Draga Štefeta, Tomaža Orešiča pa so ponovno imenovali, so po današnji seji sporočili iz Elektra Maribor.