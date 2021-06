Delničarjem Elektra Celje in Elektra Maribor celoten bilančni dobiček

Celje/Maribor, 30. junija - Delničarji distributerjev Elektro Celje in Elektro Maribor so se danes zbrali na skupščinah in se seznanili s poslovanjem v letu 2020. To je bilo pozitivno za obe družbi in delničarji obeh so soglašali, da se celoten bilančni dobiček nameni za izplačilo dividend. Imenovali so tudi nove nadzornike.