V Mariboru obeležili sto let distribucije električne energije

Maribor, 5. oktobra - Družba Elektro Maribor je s slovesnostjo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor obeležila sto let distribucije električne energije izmenične napetosti v štajerski prestolnici. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Borut Pahor, ob tem pa so predstavili priložnostno znamko in prispevek podjetja pri posodobitvi gledališke razsvetljave.