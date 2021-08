Na severovzhodu države močnejše nevihte z vetrom, ponekod tudi toča

Ljubljana, 15. avgusta - Na severovzhodu države so zvečer nastale močnejše nevihte, ki so se v nevihtni liniji pomikale proti vzhodu. Pojavljali so se nalivi, krajevno tudi toča. Najhuje je bilo v Brežicah in Krškem, ki ju je zajelo močno neurje z vetrolomom. Podrta drevesa so gasilci odstranjevali tudi v Murski Soboti, Pušči in Rakičanu, kjer so črpali tudi meteorno vodo.