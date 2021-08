Do ponedeljka opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo po nižinah

Ljubljana, 13. avgusta - Agencija RS za okolje opozarja, da bo do ključno ponedeljka po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Visoke temperature se v skladu z napovedmi ta teden nadaljujejo, tudi konec tedna bo vroč. V notranjosti Primorske in na Goriškem je danes in v soboto pričakovati do 36 stopinj Celzija.