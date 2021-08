Reševalci v Kamniško-Savinjskih Alpah planinca rešili iz globokega brezna

Ljubljana, 15. avgusta - Na območju Moličke planine v Kamniško-Savinjskih Alpah so dežurna ekipa za reševanje v gorah s helikopterjem SV in celjski gorski reševalci v težkih razmerah reševali planinca, ki je zdrsnil s poti in padel v okoli 20 metrov globoko brezno. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so planinca rešili, je pa verjetno huje poškodovan.