Še vedno preveč nesreč v gorskem svetu, letos umrlo že 22 planincev

Ljubljana, 13. avgusta - Planinska zveza Slovenije opozarja, da je kljub preventivnim dejavnostim še vedno preveč nesreč v gorskem svetu. Gorski reševalci so letos zabeležili že 375 intervencij, medtem ko so jih lani v celem letu 483. Letos je umrlo 22 planincev. Za varno pot je nujno načrtovanje planinske ture in upoštevanje osnovnih nasvetov obiskovanja gora, opozarjajo.