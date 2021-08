Bohinj, 15. avgusta - Bohinjski gorski reševalci, vojaški helikopter in policija so danes uspešno sklenili iskalno akcijo, v kateri so na planini Blato našli od sobote pogrešanega moškega, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so zapisali, moški ni poškodovan, z njim je vse v redu.