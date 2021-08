Talibani zavzeli tudi ključno mesto na severu Mazar-i-Šarif

Kabul, 14. avgusta - Talibani so danes zavzeli tudi ključno mesto na severu Mazar-i-Šarif, eno večjih v državi. Kot so potrdili tudi predstavniki afganistanskih oblasti, so talibani zavzeli ključne vladne stavbe, vključno z guvernerjevim uradom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vladne sile zdaj od večjih mest nadzorujejo le še prestolnico Kabul in Džalalabad.