V devetih storitvenih dejavnostih od 23. avgusta krajša veljavnost testa

Ljubljana, 14. avgusta - Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela tudi nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Medtem ko bo za zaposlene, ki niso bili cepljeni in niso preboleli covida-19, v devetih storitvenih dejavnostih do 22. avgusta testiranje možno še enkrat tedensko, bo od 23. avgusta naprej test veljaven 48 oz. 72 ur.