Pentagon miri glede situacije v Afganistanu

Washington, 14. avgusta - V ameriškem obrambnem ministrstvu skušajo po hitrem napredovanju talibanov v Afganistanu pomiriti skrbi in zagotavljajo, da prestolnica Kabul ni neposredno ogrožena, jo pa skušajo talibani izolirati. Podobno taktiko so uporabili tudi pri drugih glavnih mestih pokrajin - najprej so jih obkolili, nato pa zavzeli, pogosto brez boja.