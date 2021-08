Talibani še naprej osvajajo Afganistan, države umikajo svoje diplomate

pripravila Manja Delašjava

Kabul, 13. avgusta - Talibani nadaljujejo z bliskovitim osvajanjem ozemlja v Afganistanu. Ponoči so zavzeli prestolnici velikih in strateško pomembnih provinc Kandahar in Helmand, kasneje pa še štiri pokrajinske prestolnice. ZDA in več evropskih držav medtem zmanjšujejo število svojega osebja na veleposlaništvih v Kabulu ali pa svoja predstavništva celo zapirajo.