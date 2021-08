Talibani zavzeli še glavna mesta provinc Logar, Uruzgan in Zabul

Kabul, 13. avgusta - Talibani so danes zavzeli glavno mesto province Logar Pul e Alam, ki je od Kabula oddaljeno le 50 kilometrov, s čimer so še korak bližje sedežu države. Poleg tega so zavzeli še glavna mesta provinc Uruzgan in Zabul, ki so jih predstavniki lokalnih oblasti predali brez boja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.