Prezelj: Ocene o dobri pripravljenosti afganistanskih sil so bile zgrešene

pogovarjal se je Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 14. avgusta - Napredek talibanov pri osvajanju ozemlja v Afganistanu je šokanten, kar kaže na to, kako zelo so bile zgrešene ocene, da so vladne sile na to dovolj dobro pripravljene, je za STA ocenil profesor obramboslovja Iztok Prezelj. ZDA pa so zdaj soočene z dvema slabima možnostma, ali se vrniti ali pa vendarle oditi in Afganistan prepustiti lastni usodi.