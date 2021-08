Zavarovalnica Triglav z mobilnima cenilnima enotama v Komendi in Žalcu

Ljubljana, 13. avgusta - V Zavarovalnici Triglav bodo po nedeljskem neurju s točo, ki je povzročilo večjo škodo na območju Komende, Kamnika in Žalca, s postavitvijo mobilnih cenilnih enot zagotovili dodatne prostore za ogled in cenitev poškodb na osebnih vozilih. Mobilni cenilni enoti bosta z delom začeli v ponedeljek, so danes sporočili iz zavarovalnice.