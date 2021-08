Na Gorenjskem v nedeljo veter podiral drevesa, toča poškodovala ostrešja

Ljubljana, 9. avgusta - Območja občin Kamnik, Kobarid, Komenda, Kranj, Lukovica in Šenčur je po podatkih uprave za zaščito in reševanje v nedeljo okoli 21. ure zajela vremenska fronta z neurjem. Meteorna voda je zalivala garaže, kleti in cestišča, toča je poškodovala ostrešja nekaj objektov, veter pa je podiral drevesa in odkril streho objekta.