V Žalcu in Preboldu nedeljsko neurje povzročilo kar nekaj škode

Žalec, 9. avgusta - Nedeljsko neurje s točo, velikosti oreha je v žalski in preboldski občini povzročilo kar nekaj škode na objektih, prometnih sredstvih in poljščinah, predvsem na hmelju. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Žalec, Vrbje in Griže so prekrivali poškodovane strehe objektov s folijo na 25 lokacijah v Vrbju in Žalcu.