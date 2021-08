OZS: Stroške testiranj naj krije država

Ljubljana, 13. avgusta - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je na stroko in vlado naslovila prošnjo, da za zajezitev epidemije covida-19 sprejmeta ukrepe, ki bodo bolj življenjski in lažje izvedljivi. V zbornici menijo, da bi bilo treba tedensko testiranje zaposlenih odpraviti, v vsakem primeru pa mora stroške testiranj nositi države in ne delodajalec.