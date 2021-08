Posodobljeni modeli izobraževanja bodo ravnateljem predstavljeni še ta mesec

Ljubljana, 12. avgusta - Zavod za šolstvo skupaj s pristojnim ministrstvom, predstavniki vrtcev in šol ter NIJZ in ministrstvom za zdravje tudi za prihodnje šolsko leto pripravlja posodobljene modele in priporočila za vzgojo in izobraževanje v času covida. Ti bodo ravnateljem predstavljeni ta mesec in bodo na voljo v elektronski in tiskani obliki, so sporočili z Ukoma.