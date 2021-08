Pikalo kritičen do pasivnosti MIZŠ pred pričetkom novega šolskega leta

Ljubljana, 11. avgusta - Podpredsednik SD in nekdanji šolski minister Jernej Pikalo je izrazil zaskrbljenost zaradi neaktivnosti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ob skorajšnjem začetku novega šolskega leta. Kritičen je bil tudi do zakona o tujcih, ki bo imel "nepopravljive in dolgoročne posledice za razvoj visokega šolstva v Sloveniji".