Študenti in dijaki razumejo pogoj PCT, ne pa tudi plačljivega testiranja

Ljubljana, 12. avgusta - V študentski in dijaški organizaciji razumejo izpolnjevanje PCT-pogoja v novem šolskem oz. študijskem letu kot pogoja za udeležbo v izobraževalnem procesu, ne pa tudi plačljivega testiranja. V zvezi srednjih šol podpirajo samotestiranje dijakov in se sprašujejo, zakaj to ne bi veljalo še za učitelje. Vsi pa opozarjajo na pomanjkanje informacij.