Macron: Epidemiološke razmere v Franciji vse težje

Pariz, 11. avgusta - Epidemiološke razmere v Franciji so zaradi koronavirusne različice delta vse težje, je danes poudaril francoski predsednik Emmanuel Macron. Razmere so najhujše na otokih Martinique in Guadeloupe v Karibskem morju. To je po Macronovih besedah dokaz, da se je treba cepiti, saj je precepljenost na teh otokih nizka.