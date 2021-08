Po Turčiji še naprej pustošita dva požara

Istanbul, 11. avgusta - Dva tedna po izbruhu najhujših požarov v zadnjem desetletju so ti v Turčiji v pretežni meri pod nadzorom, z izjemo jugozahodne turške province Mugla, kjer se več kot 80 gasilskih vozil in 350 gasilcev še vedno bori z najmanj dvema požaroma, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Močni vetrovi in gorski teren v provinci otežujejo gašenje požarov.