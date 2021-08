V Grčiji in Turčiji se nadaljuje boj s požari

Atene/Ankara, 5. avgusta - Tako v Grčiji kot Turčiji se nadaljuje boj s požari, ki že več dni divjajo v teh in tudi drugih evropskih državah. Grški gasilci poskušajo spraviti pod nadzor dva večja požara - enega v bližini mesta Olimpija in drugega na otoku Evija. V Turčiji je medtem velik požar dosegel termoelektrarno v provinci Mugla. Z območja so evakuirali več sto ljudi.