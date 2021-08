Požari še naprej pustošijo po Grčiji in Turčiji

Antalya/Atene, 6. avgusta - V Grčiji in Turčiji se še naprej borijo s požari in razmere se ne umirjajo. Severno od Aten so morali ponoči evakuirali ljudi zaradi nevarnosti požarov. Do sedaj so v bolnišnico prepeljali 18 ljudi. V zadnjem dnevu so zabeležili 86 novih požarov, so danes tvitnili grški policisti. V Turčiji pa se borijo še z 12 neukročenimi požari.