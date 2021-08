IJS: Slovenija v oranžni fazi, rdeča predvidoma v začetku septembra

Ljubljana, 11. avgusta - Slovenija je po merilih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni trenutno že v oranžni fazi, ob trenutnem trendu razvoja epidemije bo v rdečo fazo prišla v začetku septembra, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Ponovno so pozvali k cepljenju in opomnili, da zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotki.