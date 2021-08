Avtocestna policija na ljubljanski avtocestni povezavi aktivno proti kršiteljem prometnih predpisov

Lukovica, 10. avgusta - Ljubljanska avtocestna policija je doslej opravila več nadzorov, zadnjega v ponedeljek. Ustavili so preko 100 tovornih vozil in avtobusov ter ugotovili nad 30 kršitev, med drugim preobremenjena vozila, vožnjo pod vplivom alkohola ali brez vozniškega dovoljenja. Nadzori so po oceni inšpektorja Matije Mandlja učinkoviti in bodo z njimi nadaljevali.