Vlada s spremembo uredbe določila znak Uprave avtocestne policije

Ljubljana, 26. marca - Vlada je izdala spremembe in dopolnitve uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, ki bo začela veljati dan po objavi v Uradnem listu. Kot so sporočili po dopisni seji vlade, uredba določa tudi znak nove organizacijske enote pri Generalni policijski upravi Uprave avtocestne policije, ki bo začela delovati 1. aprila.