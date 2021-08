Policija in Dars danes sklenila dogovor o delovanju avtocestne policije

Ljubljana, 2. avgusta - Generalni direktor policije Anton Olaj, predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in član uprave Darsa Peter Gašperšič so danes podpisali izvedbeni dogovor o medsebojnem sodelovanju. Med ključni poudarki je vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti na določenih odsekih avtocest in hitrih cest, so navedli na spletni strani policije.