Vodja BioNTecha: Ni še potrebe po prilagajanju cepiva

Berlin, 10. avgusta - Kljub mutacijam novega koronavirusa in pojavljanju novih, bolj nalezljivih različic, še ni potrebe po prilagajanju cepiva proti covidu-19, je prepričan direktor BioNTecha Ugur Sahin. Morda pa bo to treba storiti v naslednjih šestih do dvanajstih mesecih, če se bodo pojavile nove različice, je opozoril.