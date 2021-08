Neurje prizadelo območja občin Šentilj, Ormož, Ptuj in Hajdina

Šentilj/Ptuj, 6. avgusta - Vremenska fronta, ki je prešla vzhodni del Slovenije, je po do sedaj zbranih podatkih prizadela območja občin Šentilj, Ormož, Ptuj in Hajdina. Skupno je bilo zabeleženih pet dogodkov. Močan veter je preko cestišč podrl nekaj dreves, meteorna voda pa je zalila prostore dveh objektov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.