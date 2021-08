Požari še naprej pustošijo po Grčiji in Turčiji

Antalya/Atene/Tirana/Skopje, 6. avgusta - V Grčiji in Turčiji se še naprej borijo s požari in razmere se ne umirjajo. Severno od Aten so morali ponoči evakuirati ljudi zaradi nevarnosti požarov. Do sedaj je bilo v Grčiji v požarih poškodovanih 18 ljudi, dva pa sta umrla. Požari še naprej pustošijo tudi v Severni Makedoniji in Albaniji, v Italiji pa so zahtevali dve smrtni žrtvi.