Slovenski gasilci na pomoč Severni Makedoniji v boju s požari

Ljubljana/Skopje, 4. avgusta - Enota skoraj 50 pripadnikov gasilskih enot in civilne zaščite iz Slovenije je odšla na pomoč Severni Makedoniji v boju z uničujočimi gozdnimi požari. Šlo bo za zahtevno intervencijo v Severni Makedoniji, saj jim vremenske razmere zaradi izjemne vročine niso v prid, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.