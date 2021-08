Britanci zabeležili prihod rekordnega števila migrantov v enem dnevu

London, 5. avgusta - Velika Britanija je zabeležila prihod rekordnega števila migrantov, ki so v enem dnevu prečkali Rokavski preliv iz Francije. V sredo so jih našteli najmanj 482, ki jim je uspelo prečkati eno najbolj prometnih pomorskih poti, večinoma v prenapolnjenih napihljivih čolnih, je sporočilo notranje ministrstvo. Še 246 migrantov pa so prestregli Francozi.