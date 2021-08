V bližini meje z Afganistanom začeli vojaško vajo pod vodstvom Rusije

Dušanbe, 5. avgusta - Rusija je danes začela vojaške vaje skupaj z uzbekistansko in tadžikistansko vojsko v Tadžikistanu v bližini meje z Afganistanom, kjer so talibani od začetka umika tujih sil pred tremi meseci močno napredovali. V naslednjih dneh bo več kot 2500 vojakov iz Rusije in dveh nekdanjih sovjetskih republik krepilo vojaško sodelovanje.