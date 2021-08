Aprila transakcije z nepremičninami na predkoronski ravni

Ljubljana, 5. avgusta - Promet z nepremičninami se je v koronskem letu 2020 zmanjšal, cene nepremičnin pa so rasle naprej. V začetku tega leta je po normalizaciji poslovanja število transakcij poskočilo in bilo aprila na približno enaki ravni kot v letu pred epidemijo. Rast cen se je še nekoliko pospešila, so danes sporočili iz Geodetske uprave RS.