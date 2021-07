Cene poslovnih nepremičnin lani za skoraj 20 odstotkov nižje kot v 2008

Ljubljana, 3. julija - Statistični urad od letos naprej poleg stanovanjskih nepremičnin spremlja tudi gibanje cen poslovnih nepremičnin. Cene teh so se od 2008 do 2014 hitro zniževale, potem pa so se začele postopno dvigovati. Kljub temu so bile lani v povprečju še vedno za 18,8 odstotka nižje kot leta 2008, ko so bile najvišje, ugotavljajo statistiki.