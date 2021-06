Nepremičnine v Sloveniji v začetku leta dražje

Ljubljana, 24. junija - Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v prvem četrtletju v povprečju za 3,1 odstotka višje kot v predhodnem četrtletju in za 7,3 odstotka višje kot v tem času lani. Skupna vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 297 milijonov evrov, kar je 33 milijonov evrov manj kot v zadnjem četrtletju lani in približno enako kot v lanskem prvem.