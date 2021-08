WHO poziva k moratoriju na požitveni odmerek cepiva proti covidu-19

Ženeva, 4. avgusta - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poziva k moratoriju na poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, saj številne revne države še vedno čakajo na prve odmerke. Več držav že uvaja tretji odmerek ali pa to načrtuje, do česar je generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kritičen, poročajo tuje tiskovne agencije.