Ljubljana, 4. avgusta - V torek popoldan so policisti na območju Ravnika pri Hotedršici ustavili najeto vozilo slovenskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da je srbski voznik prevažal šest državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost, postopki s tujci pa še potekajo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.