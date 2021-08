Ljubljanski kriminalisti prijeli dve hudodelski združbi s področja nezakonitih migracij

Ljubljana, 3. avgusta - Ljubljanski kriminalisti so zaključili dve ločeni preiskavi, ki sta potekali zoper hudodelski združbi, ki sta nezakonito vozili tujce čez mejo in ozemlje Slovenije. Skupaj so pridržali sedem oseb, ki so od lani organizirale prepovedane prehode meje za več kot 200 tujcev, so sporočili s policije. Šest osumljencev je v priporu, en v hišnem priporu.