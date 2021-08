V Wuhanu ob širjenju delte testiranje vseh prebivalcev

Wuhan, 3. avgusta - Medtem ko se tudi na Kitajskem širi različica novega koronavirusa delta, bodo oblasti v Wuhanu testirale vseh 11 milijonov prebivalcev te metropole. V mestu, kjer je novi koronavirus pred več kot letom in pol prvič izbruhnil, so se za ta korak odločili, potem ko so po dobrem letu potrdili prve lokalne okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije.