Policisti na sledi 36-letniku iz okolice Kozine zaradi gojenja prepovedane droge

Koper/Kozina, 2. avgusta - Policisti so pred tednom dni v okviru preiskovanja kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog izvedli hišne preiskave na območju policijskih postaj Koper, Ilirska Bistrica in Kozina. Ob tem so odkrili dva prostora za gojenje prepovedane droge konoplje, glavnega osumljenca, 36-letnika iz okolice Kozine, pa še iščejo, so sporočili s policije.