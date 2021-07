Hrvaški policisti zaradi mamil priprli 65-letnega Slovenca

Zagreb/Sisak, 30. julija - Hrvaška policija je na mejnem prehodu Hrvaška Kostajnica z Bosno in Hercegovino v četrtek ustavila 65-letnega slovenskega državljana, pri katerem so našli 7800 tabletk s seznama prepovedanih drog. Slovenca so aretirali. Sledila bo kazenska ovadba zaradi tihotapljenja mamil, je sporočila hrvaška policija.