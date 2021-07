Na mariborskem Terminal festu policisti 51-krat zasegli prepovedano drogo

Maribor, 19. julija - Mariborski policisti so v petek na koncertnem prizorišču Terminal festa 2021, ki je potekal na območju letališča Edvarda Rusjana Maribor, opravili poostren nadzor. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so v eni sami noči v 51 primerih zasegli prepovedano drogo.