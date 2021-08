Nevladniki v Sredozemskem morju rešili 800 migrantov

Rim, 1. avgusta - Tri nevladne organizacije so danes sporočile, da so njihove ladje v Sredozemskem morju ta konec tedna rešile kar 800 migrantov. Več kot 400 so jih rešili z velikega lesenega čolna, ki se je na nevarni poti z obale Afrike proti Evropi ponoči znašel v težavah. Še kakih 400 so jih rešili v soboto in danes preko dneva.